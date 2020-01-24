: Libya'da Hafter'e bağlı milislerin saldırıları protesto edildi

24.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:41

Libyalılar, başkent Trablus ve ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki diğer kentlerde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırılarını ve ateşkese yönelik ihlallerini protesto etti.

Trablus'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, Hafter saldırılarının yanı sıra ona destek veren ülkeler ile bu saldırılar karşısında sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Libya bayrakları dışında Türkiye ve Tunus bayrakları da taşıyan her yaştan Trabluslular, uluslararası toplum ve Avrupa'nın Libya'ya karşı kayıtsızlığını eleştiren pankartlar taşıdı.

"Hafter, bağımsız bir şahıs değil bir proje"

AA muhabirine konuşan göstericiler, Hafter'in Berlin Konferansı'nda verdiği söze rağmen hafta boyunca ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Libyalı çevre mühendisi Cemal el-Herayzi (55), Hafter'in 2014'teki başarısız darbe girişiminden bu yana ülkeyi tek başına silah zoruyla yönetme hayali kurduğunu belirtti.

Berlin Konferansı'ndan çıkan sonuçların uygulanamayacağını düşündüğünü söyleyen Herayzi, şöyle konuştu:

"Bu adam (Hafter) Moskova'dan Berlin'e geldi ama bir türlü ateşkesi imzalamadı. Ancak içinde Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yer aldığı ülkenin doğusundaki cephesine dönmek zorunda kaldı. Hafter, bağımsız bir şahıs değil bilakis ülkeyi eski askeri darbeler dönemine geri götürmek ve sivil devlet inşasını engellemek üzerine kurulmuş bir proje. Libyalılar olarak artık uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesini ve mevcut krize kalıcı çözüm bulmasını istiyoruz. Artık geçici çözümler istemiyoruz."

Kaynak: AA

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