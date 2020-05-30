Libya'da, Hafter'e bağlı milislerden sivillere 'DEAŞ' usulü tuzak
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Libya'da, Hafter'e bağlı milislerden sivillere 'DEAŞ' usulü tuzak

LİBYA'da hükümet tarafından başlatılan 'Barış Fırtınası' operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milislerin, bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzakladığı öğrenildi.

Libya'da, Hafter'e bağlı milislerden sivillere 'DEAŞ' usulü tuzak
30.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:25

LİBYA'da hükümet tarafından başlatılan 'Barış Fırtınası' operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milislerin, bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzakladığı öğrenildi. Güvenlik uzmanları, bu yöntemin terör örgütü DEAŞ tarafından da uygulandığına dikkat çekti.

Libya'da hükümet tarafından başlatılan 'Barış Fırtınası' operasyonunda ordu önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Operasyon sonucunda ağır zayiatlar veren Hafter'e bağlı milislerin ise güneye doğru çekilmesi sürüyor. Daha önce hastanelerden pazar yerlerine kadar birçok sivil hedefi vuran Hafter'e bağlı milisler, saldırılarına bölgeden çekilirken de devam ediyor.

Milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken, yıkıntıların arasına veya evlere mayın ve el yapımı patlayıcılar tuzaklıyor.600'DEN FAZLA PATLAYICI DÜZENEĞİ TESPİT EDİLDİLibya hükümeti yetkilileri, şu ana kadar büyük bölümü bölge halkının evlerine yerleştirilmiş 280'i el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere 600'den fazla patlayıcı düzeneğinin tespit edildiğini açıkladı. Bölgeye sivillerin girişinin yasaklanmasına rağmen, evlerini kontrol etmek için gelen çok sayıda sivilin de söz konusu patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Trablus güneyinde Hafter'e bağlı milisler tarafından binlerce mayın ve el yapımı patlayıcının tuzaklandığı değerlendirmesinde bulundu. Güvenlik uzmanları ise söz konusu taktiklerin, DEAŞ terör örgütü tarafından da kullanıldığını anımsattı.Öte yandan, bu bölgelerde mayın ve patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam eden Libya Ordusu'ndan 21 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı belirtildi.BM, KINADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sivilleri hedef alan mayın ve patlayıcıların Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tespit edilmesi dikkat çekiyor. BM Libya Destek Misyonu, 25 Mayıs'ta Trablus'ta Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerinde yerleştirilen el yapımı patlayıcılar neticesinde ölen ve yaralanan siviller olması nedeniyle Hafter'e bağlı milisleri kınarken, BM Genel Sekreteri Guterres de 27 Mayıs'ta, geri çekildiği bölgelerde sivillere zarar veren el yapımı patlayıcılar döşenmesi nedeniyle Hafter'i kınamıştı. Bununla birlikte BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Mayın Harekat Merkezi (UNMAS) ve Libya Mayın Harekat Merkezi (LibMAC), başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerindeki sivillerin el yapımı patlayıcılarla yaralandığı ve öldüğüne ilişkin haberlerden kaygı duyduklarını açıklamıştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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