Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü. İddilara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi.
22.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:49
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü.
İddialara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com