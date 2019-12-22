Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası
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Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü. İddilara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi.

22.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:49
Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası

'da General 'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü.


İddialara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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