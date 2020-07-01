Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı
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Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı

Libya ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı.

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı
01.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:35

Libya ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'nin güney kırsalındaki Er-Rabıt bölgesinde yürütülen toplu mezar kazı çalışmalarında, bugün 5 cesedin daha çıkarıldığı kaydedildi.

Er-Rabıt bölgesindeki kazılarda 10 Haziran'da 10, 28 Haziran'da ise 9 ceset ve vücut parçaları çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, bugünkülerle birlikte bu alandan çıkarılan toplam ceset sayısının 24'e ulaştığı belirtildi.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarmasının ardından, Libyalı makamlar şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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