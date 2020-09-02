Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de yeni toplu mezar bulundu
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Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de yeni toplu mezar bulundu

Libya hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de yeni toplu mezar bulundu
02.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:38

Libya hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentinde yeni bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu. Hükümet bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari, "Mezar, kimliği belirsiz sayıda cesedin kalıntılarını içeriyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 16 Temmuz'da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 Haziran'dan beri Tarhune'de ve Trablus'un güneyindeki toplu mezarlarda toplam 226 ceset bulunduğunu duyurmuştu. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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