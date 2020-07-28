Libya'da Hafter'den kurtarılan bölgede yanmış bir ceset bulundu
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Libya'da Hafter'den kurtarılan bölgede yanmış bir ceset bulundu

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki bölgede yanmış bir ceset bulundu.

Libya'da Hafter'den kurtarılan bölgede yanmış bir ceset bulundu
28.07.2020 04:45 | Son Güncelleme: 28.07.2020 05:36

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki bölgede yanmış bir ceset bulundu.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Ayn Zara bölgesindeki bir çiftlikte yanarak kömürleşmiş kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Cesede, bölgedeki bir vatandaşın ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi ancak başka ayrıntı verilmedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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