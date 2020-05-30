Libya'da Hafter'den "DEAŞ usulü" tuzak
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Libya'da Hafter'den "DEAŞ usulü" tuzak

Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzaklıyor.

Libya'da Hafter'den
30.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:40

Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzaklıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin çok sayıda sivilin ölmesine neden olan patlayıcılardan binlercesini Trablus'un güneyinde yerleştirdiği belirtilirken güvenlik uzmanları bu yöntemin terör örgütü DEAŞ tarafından uygulandığına da dikkati çekiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunda ordu önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Operasyon sonucunda ağır zayiat veren Hafter'e bağlı milislerin ise güneye doğru çekilmesi sürüyor.

Daha önce hastanelerden pazar yerlerine kadar birçok sivil hedefi vurmaktan çekinmeyen, masum halkı katleden Hafter'e bağlı milisler alçak saldırılarına çekilirken de devam ediyor.

Milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken yıkıntıların arasına veya evlere mayın ve el yapımı patlayıcılar tuzaklıyor. Patlayıcılar da evlerine dönecek siviller için büyük tehdit oluşturuyor.

Libya Hükümeti yetkilileri şu ana kadar büyük bölümü bölge halkının evlerine yerleştirilmiş 280'i EYP olmak üzere 600'den fazla patlayıcı düzeneğinin tespit edildiğini açıkladı. Bölgeye sivillerin girişinin yasaklanmasına rağmen, evlerini kontrol etmek için gelen çok sayıda sivilin de söz konusu patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Trablus güneyinde Hafter'e bağlı milisler tarafından binlerce mayın, EYP'nin tuzaklandığı değerlendirmesinde bulunuyor. Güvenlik uzmanları ise söz konusu taktiklerin DEAŞ terör örgütü tarafından da kullanıldığını hatırlatıyor. Bu arada söz konusu bölgelerde mayın ve patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam eden Libya ordusundan bu süreçte 21 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin yaralandığı öğrenildi.

BM tarafından da tespit edildi

Sivil halkı hedef alan mayın ve patlayıcıların Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tespit edilmesi dikkati çekiyor.

BM Libya Destek Misyonu, 25 Mayıs'ta Trablus'ta Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerinde yerleştirilen EYP'ler neticesinde ölen ve yaralanan siviller olması nedeniyle Hafter'e bağlı milisleri kınarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 27 Mayıs'ta, geri çekildiği bölgelerde sivillere zarar veren EYP'ler döşenmesi nedeniyle Hafter'i kınamıştı.

Bununla birlikte BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Mayın Harekat Merkezi (UNMAS) ve Libya Mayın Harekat Merkezi (LibMAC), başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerindeki sivillerin el yapımı patlayıcılarla yaralandığı ve öldüğüne ilişkin haberlerden kaygı duyduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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