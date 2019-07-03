Libya'da göçmen merkezine hava saldırısı: En az 40 ölü

Libyalı yetkililer, göçmenlerin tutulduğu bir merkezi hedef alan hava saldırısında en az 40 kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı başkent Trablus yakınlarındaki Tajoura'da meydana geldi.

Ölenlerin çoğu Afrikalı göçmen.

AFP'ye konuşan acil yardım servisi sözcüsü Osama Ali, hava saldırısının hedef aldığı hangarda 120 kadar göçmenin bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Son saldırı, General Hafter'e bağlı güçlerle Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Nisan'dan bu yana artan çatışmalarda, tek seferde en çok kaybın yaşandığı saldırı.

Uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el-Sarraj, saldırıdan General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu sorumlu tuttu.

Libya Ulusal Ordusu ise göçmen merkezini vurdukları iddialarını yalanladı.

Libya Ulusal Ordusu, Pazartesi yaptığı açıklamada "geleneksel yöntemlerin" tükendiğini belirterek bundan sonra Trablus çevresine ağır hava saldırıları düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.

General Hafter'e bağlı güçler, ülkenin doğusu ve güneyinin büyük bir kısmını kontrolünde bulunduruyor. Ordu, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine karşı savaşıyor.

Ülke 2011'de Muammer Kaddafi'nin NATO destekli operasyonlarla indirilmesinden ve öldürülmesinden bu yana kaos içinde.

Libya, tüm istikrarsızlığa rağmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan Afrikalıların ana rotası.

Avrupa Birliği, göçmenlerin Akdeniz'e açılmadan durdurulabilmesi için Libya Sahil Güvenliği'ne destek veriyor. Binlerce göçmen devletin kurduğu göçmen merkezlerinde tutuluyor.

İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler bu merkezlerdeki koşulların çok kötü olduğunu belirtiyor.