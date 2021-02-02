Libya'da geçici yönetimi belirleme görüşmelerinde adaylar yeterli oyu alamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya'da geçici yönetimi belirleme görüşmelerinde adaylar yeterli oyu alamadı

02.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:32
Libya'da geçici yönetimi belirleme görüşmelerinde adaylar yeterli oyu alamadı

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçime kadar ülkeyi yönetecek başkanlık konseyi üyeliği için Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan oylamada hiçbir aday, kendi bölgesinde yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçime kadar ülkeyi yönetecek başkanlık konseyi üyeliği için Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan oylamada hiçbir aday, kendi bölgesinde yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yürütme otoritesinin başkanlık konseyi üyeliği için oy kullandı.

LSDF üyesi 74 kişinin oyladığı toplam 24 adayın hiçbiri, üç üyeli Başkanlık Konseyine seçilmek için gerekli olan yüzde 70 oy oranını yakalayamadı.

Yeterli oranın sağlanamaması nedeniyle LSDF üyeleri tüm bölgelerden listelerin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçti.

Geçici yönetimin adayları, Aday Seçim Mekanizmasına göre seçilecek

LSDF üyelerinin 19 Ocak'ta üzerinde uzlaşma sağladığı Aday Seçim Mekanizmasına göre, Başkanlık Konseyi üyeliği için (Başkan ve iki üye) Libya'yı oluşturan 3 bölgeden (Batıda Tripolitanya, doğuda Sirenayka, güneyde Fizan) birer aday seçilecek. Bunun için forum üyelerinin kendi bölgelerinden birer aday belirlemeleri ve en az yüzde 70 oy oranıyla birini seçmeleri gerekiyor.

Eğer bu oran sağlanamazsa tüm bölgelerin listeler oluşturulacağı ikinci aşamaya geçiliyor.

Bu listelerden her biri, Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan pozisyonu adayını içeren 4 kişiden oluşacak. Listelerin LSDF tarafından oylamaya sunulması için 17 teklif alması gerekecek (8 Batı, 6 Doğu, 3 Güney).

Listelerden birinin LSDF'nda yapılacak ilk tur oylamasında kazanmak için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Listelerden hiçbiri bu yüzdeyi alamazsa, en yüksek yüzdeyi alan iki liste ikinci turda yarışacak ve yüzde 50+1 oy alan liste kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Didem Kınalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cenk Tosun İlhan Cavcav Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Milli Darbe İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'da geçici yönetimi belirleme görüşmelerinde adaylar yeterli oyu alamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 18:49:16. #1.14#
title