Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktivist sokak ortasında infaz edildi
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Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktivist sokak ortasında infaz edildi

10.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:00
Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktivist sokak ortasında infaz edildi

Libya'da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlunu sosyal medyada eleştirdiği için sokak ortasında infaz edildi.

Libya'da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlunu sosyal medyada eleştirdiği için sokak ortasında infaz edildi.

Libya'da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlunu, güvenlik alanındaki kötü durum nedeniyle sosyal medya üzerinden eleştirdi. Libya medyası, Elbaraasi'nin Hafter'e bağlı silahlı güçler tarafından sokak ortasında infaz edildiğini duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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