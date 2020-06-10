Libya'da darbeci Hafter'e bir darbe de aşiretlerden geldi ulaştı.BAĞLILIK KARARI MEŞRU HÜKÜMET TARAFINDAN KABUL GÖRÜNDÜTuareg kabileleri, UMH'ye olan bağlılıklarını resmi bir anlaşma metnine dökerken, metinde Libya'da BM'nin tanıdığı Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Genelkurmay...

ulaştı.

BAĞLILIK KARARI MEŞRU HÜKÜMET TARAFINDAN KABUL GÖRÜNDÜ

Tuareg kabileleri, UMH'ye olan bağlılıklarını resmi bir anlaşma metnine dökerken, metinde Libya'da BM'nin tanıdığı Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Sharara Sahası, Sabhra Askeri Komutanlığı'nca mühürleri dikkat çekti.

METİNDE HAFTER'E KINAMA, UMH'YE BAĞLILIK

Tuareg kabileleri, UMH'ye bağlılık kararını şu sözlerle duyurdu: "Öfke Volkanı ve Barış Fırtınası harekatları kahramanlarının ve Libyalıları savunmak için dökülen kanın ve yine Libya'nın güvenliği istikrarı için şehit edilen Libya ordusuna saygı gösteriyoruz. Türkiye'nin yardımına desteğine de teşekkür ediyoruz. Biz, Libya ordusunun kuruluşu, destekleyici güçler ve uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) olan bağlılığımızı yineliyoruz. Hafter'in kirli amaçlarını da kınıyoruz"

AŞİRETLER ÜLKESİ LİBYA

EN BÜYÜK İKİ AŞİRET: Beni Selim ve Beni Hilal. Beni Selim, Bingazi çevresindeki Cyrenaica bölgesinden. Beni Hilal, Trablus'ta etkili... Kaddafi'nin kendi aşireti Kadafa, Sirte'de etkili.

MAGARİHA AŞİRETİ, Kaddafi'ye en yakın ikinci aşiret. Fizan merkezli. Geçtiğimiz yıl serbest bırakılan "Lockerbie bombacısı El Megrahi, bu aşiretin mensubu. Bu açıdan, Kaddafi'ye gönül borçları var. Ancak, aralarında muhalifler de çıkıyor.

Batı'daki önemli aşiretlerden biriyse El Mucabra. Genelkurmay Başkanı bu aşirete mensup. Trablus'un güneybatısındaki El Cebel El Garbi bölgesinde etkililer.Önemli aşiretlerden biri El Avakir. Sömürgecilik karşıtı ayaklanmada krallık döneminde ve Kaddafi yönetiminde de etkili roller üstlendi. Bu aşirete mensup bakanlar var. Doğu'daki Berka bölgesinde etkili.

Doğunun en etkili aşireti, Bingazi ve Derne'nin yanısıra Misrata kentinde de etkili olan Misrata aşireti.

"Eğer göstericilere sert müdahale sürerse, petrol akışını keseriz" açıklamasında bulunan El Zawiya aşireti Fizan'da etkili.

Mısır sınırındaki Tobruk'ta etkili olan aşiretler, Abdiye ve Masamir. Masamir aşireti, dini açıdan daha tutucu olmasıyla tanınıyor.

- Libya

Kaynak: DHA