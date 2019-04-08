Libya'da Çatışmalar: Trablus Çevresinde 21 Kişi Öldü

Libya hükümeti, başkent çevresinde General Hafter'e bağlı güçler ile ordu arasında yaşanan çatışmalarda 21 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) sivillerin bölgeden tahliye edilebilmesi için iki saatlik ateşkes önerisinde bulunmuştu ancak çatışmalar sürüyor.

Libya'nın doğusunda büyük bir alanı kontrolü altında tutan emekli general Halife Hafter geçen hafta, lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'na, batıya giderek başkent Trablus'u ele geçirme emrini vermişti.

Haftasonu yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler arasında Kızılhaç'ta görev yapan bir doktor da bulunuyor.

General Hafter'in güçlerinden de 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Uluslararası alanda tanınan hükümetin bulunduğu başkent Trablus'ta, bu hükümetin ordusu bulunuyor.

Başbakan Fayez Sarraj, emekli general Hafter'i darbeye teşebbüsle suçluyor. ABD askerlerini bölgeden çekti Çatışmaların yeniden alevlenmesi nedeniyle uluslararası aktörler de ülkedeki güçlerini bölgeden uzaklaştırıyor.

ABD ülkedeki askerlerini güvenlik nedeniyle Pazar günü başka bölgeye çektiğini açıkladı.

Hindistan da başkentte görev yapan 15 barış gücü askerini Trablus'tan çıkardığını açıkladı.

İtalyan çok uluslu petrol ve gaz şirketi Eni de Libya'daki tüm İtalyan personelini ülkeden çıkarma kararı aldı.

General Hafter'e bağlı güçler Perşembe gününden bu yana başkent Trablus'a güneyden ve batıdan saldırıyor. Trablus'un güneyinde kapalı bulunan uluslararası havalimanı çevresinde yoğun çatışma yaşandığı bilgisi geliyor.

BM'nin ateşkes çağrıları cevapsız kalırken, acil yardım görevlileri çatışmaların sürdüğü bölgelere giremediklerini belirtiyor.

Cumartesi günü hükümete bağlı birliklerin General Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'na yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından Pazar günü Hafter'in güçleri de hükümetin ordusuna karşı ilk hava saldırısını gerçekleştirdiğini iddia etti.

Hükümete bağlı ordu Pazar günü Hafter'in güçlerini yavaşlattıklarını ve "tüm ülkeyi temizleyeceklerini" açıkladı. Çatışan gruplar kimler? Libya, ülkeyi 40 yıldan uzun süre yöneten Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmadan bu yana siyasi kriz içinde. Ülkede onlarca farklı milis grup bulunuyor.

Bu farklı gruplar son dönemde BM'nin desteklediği hükümetin ordusunun ya da emekli general Hafter'in birliklerinin arkasında toplanmaya başladı.

Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğini alan ve İslamcı milislere karşıtlığıyla bilinen emekli general Hafter, ülkenin doğusunda güçlü durumda.

General Hafter 1969'da Kaddafi'nin yönetimi ele geçirmesine yardım etmiş ancak daha sonra aralarının bozulması nedeniyle ABD'ye sürgüne gönderilmişti.

2011'de Kaddafi'ye yönelik başlayan ayaklanma sonrası Hafter Libya'ya dönerek kendi ordusunu kurdu.

Ülkede 2015 yılında bir birlik hükümeti kuruldu ancak hükümet tüm ülkenin kontrolünü sağlamakta başarılı olamadı.