Libya'da Çatışma: En Az Dokuz Ölü, 21 Yaralı

Libya birlik hükümeti güçleri ve Trablus'un doğusundaki muhalif gruplar arasında çıkan çatışmada en az dokuz kişi öldü ve 21 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ile BM başlkanlığında kurulan Trablus yönetimini desteklemeyi reddeden eski Başbakan Halife Ghweil destekçileri arasındaki çatışmalar Pazar günü başladı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin 60 kilometre doğusundaki Castelverde kentinde çıkan çatışmalarda 21 kişi yaralanırken hayatını kaybedenler arasında kimliği belirlenemeyen iki yabancı işçi bulunuyor. - İstanbul