- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor
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- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor

- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor.

02.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:11

- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor

TRABLUS - Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune'de toplu mezarlar buldu. Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürerken, yeni cesetler çıkarılıyor. Libya'da Kayıp Kişileri Arama ve Tanımlama Genel Kurumu tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde ve Terhune'de bulunan toplu mezarlardan şu ana kadar 39 kişiye ait cansız beden çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, Terhune hastanelerinde 158 cesedin de bulunduğu ifade edildi. Toplu mezarlardan şüphelenilen tüm yerlerde arama çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.

- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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