Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı
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Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yoldan geçen bazı siviller yaralandı.

10.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:52
Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı

'nın başkenti 'un batısındaki Zaviye kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yoldan geçen bazı siviller yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Güvenlik Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu yoldan geçen bazı sivillerin hafif şekilde yaralandığı, çevredeki dükkan ve evlerin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırganların hedefinin şehrin güvenliğini bozmak olduğu ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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