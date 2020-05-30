Libya'da bölgeyi terk eden Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı güçler duvarlara not bıraktı Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikleri, ilerleyişini sürdürüyor.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikleri, ilerleyişini sürdürüyor. Hafter'e bağlı savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı birliklerin terk ettiği bölgelerdeki duvarlara yazılan Rusça yazılar ve ilginç çizimler görüntülendi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birliklerin, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı ve gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşan birliklerin Trablus'un güneyinden geri çekilmesiyle Al-Hadba ve Al-Rabbe bölgelerindeki evlerin duvarlarına yaptıkları ilginç çizim ve Rusça yazılar görüntülendi.

Kaynak: DHA