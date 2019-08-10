Libya'da Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü 9 yaralı

10.08.2019 23:51

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Birleşmiş Milletler çalışanı kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle