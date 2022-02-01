Libya'da bir eğitim merkezi: HOMS Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti Libya Milli Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), Libya ordusunu eğitmeye devam ediyor.

Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası ile HOMS Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Libya ordusunun eğitimi devam ediyor. Öte yandan, Tacura şehrinden HOMS Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı tahrip sahasına intikal ettirilen 12 adet Limpet mayından 2'sinin Libya'da görevli SAS Timi personeli nezaretinde Libya Silahlı Kuvvetler personeli tarafından imha edildiği bildirildi. TSK bugüne kadar verdiği eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Libya Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasına destek olurken bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da en somut katkıları sunuyor. TSK tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline pek çok farklı alanda eğitim verilerek uluslararası standartlara ulaştırılması amaçlanıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika