Libya'da başkanlık seçimlerinin ertelenmesiyle belirsizlikler arttı

Libyalıların heyecanla beklediği başkanlık seçimlerinin bir ay ertelenmesinin ardından ülkede bundan sonrasına ilişkin belirsizliklerin arttığı gözleniyor.

Seçimlerin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi üzerine bazı tarafların "hükümetin görev süresinin sona erdiği" yönündeki açıklamaları nedeniyle yeni çatışmaların yaşanmasından endişe ediliyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte kentinde düzenlenen oturumda Temsilciler Meclisinden (TM) güvenoyu almıştı.

Oturumun ardından konuşan TM Başkanı Akile Salih, Meclisin verdiği güvenoyunun Birleşmiş Milletlerin (BM) yol haritasında kararlaştırılan seçimlere kadar geçerli olduğunu söylemişti.

Bazı milletvekilleri, mevcut hükümetin yerine yenisinin kurulması için baskı yapmaya çalışıyor; ancak bu, yürütme organının çalışma süresini yemin ettiği tarihten itibaren 18 ay olarak belirleyen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ihlali anlamına geleceği nedeniyle çok sayıda kişi tarafından kabul görmüyor.

"Siyasi süreci durdurmaya çalışacaklar"

Siyasi analist Salah el-Bekkuş, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesiyle bundan sonra yaşanabilecekleri AA muhabirine değerlendirdi.

Bekkuş, "TM Başkanı Salih, (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife) Hafter ve şu an onlarla ittifak kurmaya çalışanlar, siyasi süreci durdurmaya çalışacak. Bunu yeni bir hükümet kurmanın ganimetlerini Siyasi Diyalog Forumu ve yol haritası dışında paylaşmak amacıyla yapacaklar." dedi.

Bunun, ittifakın halkın desteğini görmemesi, büyük ve aktif siyasi tarafların böyle bir projeye muhalefet etmesi nedeniyle zor olacağını savunan Bekkuş, şunları kaydetti:

"12 Kasım Paris Konferansı bildirisinde, mevcut geçici yürütme organından yeni yürütme organına yetki devrinin, Seçim Komisyonunun devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını aynı anda açıklamasından sonra gerçekleşeceğinin şart koşulduğunu unutmamak gerekir. Bu şart herhangi bir yetki boşluğunun oluşmasını önlemek amacıyladır."

Siyasi analist Mahmud İsmail de Libya'daki siyasi sürecin karmaşıklaşmaya doğru ilerlediğini, seçimlerin bir ay ertelenmesinin Meclisin kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmesi için yeterli olmayacağının düşünülebileceğini söyledi.

İsmail, "Milletvekillerinin böyle bir konuya hazır olmadığını düşünüyorum, çünkü sadece koltukta kalmak istiyorlar ve mevcut hükümette de fırtınalar esiyor. Bu nedenle bazıları 23 Aralık'ın hükümetin son anları olduğuna inanıyor." diye konuştu.

Meclisin yeni bir hükümet kurmak için harekete geçebileceğini kaydeden İsmail, mevcut hükümetin kalmak istediğini, diğer tarafların ise onun gitmesini istediğini ve tüm bunların Libya'yı değil sadece bazı kişileri ve pratikte uygulanamayacak birtakım fikirleri kurtarmak olacağını dile getirdi.

Siyasi boşluk

Siyasi analist Es-Senusi İsmail, mevcut hükümetin seçimleri başarılı kılmakta başarısız olduğu, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin seçimlere girmeme sözünü ihlal ederek seçimlerde aday olduğu ve seçimlerin gidişatını sabote etmeye katkıda bulunduğu değerlendirmesi yaptı.

Senusi, "Ülke siyasi bir boşluğa düşecek ve yol haritasının uygulanmasındaki tüm eksikliklere ve başarısızlıklara rağmen bu hükümetin devam edip etmeyeceğini veya yeni bir hükümet kurmak için bir birlik olup olmayacağını düşünmek gerekir." dedi.

Adaylar arasında adaletin sağlanmasını teminat altına alacak şekilde yasaları değiştirdikten sonra mümkün olan en kısa sürede seçim yapmak gerektiğini aktaran Senusi, seçimleri uzun süre ertelemenin, yeni bir yol haritası geliştirmek için siyasi diyalog maratonuna izin vereceğini ve bunun zaman alabileceğini sözlerine ekledi.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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