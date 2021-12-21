Libya'da Başağa ve Hafter'in de aralarında bulunduğu başkanlık seçimleri adayları Bingazi'de görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da Başağa ve Hafter'in de aralarında bulunduğu başkanlık seçimleri adayları Bingazi'de görüştü

Libya'da Başağa ve Hafter'in de aralarında bulunduğu başkanlık seçimleri adayları Bingazi'de görüştü
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

??????? Libya'da aralarında Fethi Başağa ve Halife Hafter'in de bulunduğu bazı başkanlık seçimleri adayları Bingazi kentinde bir araya geldi.

??????? Libya'da aralarında Fethi Başağa ve Halife Hafter'in de bulunduğu bazı başkanlık seçimleri adayları Bingazi kentinde bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e yakın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri adaylarından Fethi Başağa, Halife Hafter, Ahmed Muaytik, Arif en-Nayid, Abdulmecid Seyfunnasr ve Şerif el-Vafi, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de görüştü.

Öte yandan, eski İçişleri Bakanı ve Misrata kentinden başkan adayı Fethi Başağa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başağa, "Bazı başkanlık seçimleri adayları ile birlikte Bingazi kentine ulaştığım için çok sevinçliyim. (Bingazi'nin) Değerli sakinlerinin sıcak karşılaması ve misafirperverliğinden ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Trabzon Emniyet Müdürü gazi polis memuruna hakaret ettiği iddialarını yalanladı

Trabzon Emniyet Müdürü gazi polis memuruna hakaret ettiği iddialarını yalanladı

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title