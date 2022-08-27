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Libya'da Başağa hükümeti, Dibeybe hükümetiyle müzakereyi reddettikleri açıklamasını kabul etmedi

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Libya'da Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Başbakan atanan Fethi Başağa liderliğindeki hükümet, Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin, ülkedeki krizin çözümü konusunda müzakereleri reddettikleri yönündeki açıklamalarını kabul etmedi.

Libya'da Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Başbakan atanan Fethi Başağa liderliğindeki hükümet, Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin, ülkedeki krizin çözümü konusunda müzakereleri reddettikleri yönündeki açıklamalarını kabul etmedi.

Başağa liderliğindeki hükümetin basın ofisinin Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz altı ay boyunca, yönetimin devredilmesi konusundaki krizi barışçıl bir şekilde çözmek için tüm yerel ve uluslararası girişimleri memnuniyetle karşıladık ve bunu görev süresi dolan hükümetten (Dibeybe hükümeti) herhangi bir yanıt almaksızın yaptık." ifadelerine yer verildi.

Libya konusunda tüm yerel tarafların ve dost ülkelerin gösterdiği çabalardan övgüyle söz edilen açıklamada, tüm girişimlerde Ulusal Birlik Hükümeti ve Başbakanın uzlaşmadığının anlaşıldığı savunuldu.

Açıklamada, "Bu hükümetin meşruiyeti gasbettiği ve tüm girişimleri reddettiği tüm Libyalılar için netleşti." denildi.

Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde bugün iki silahlı grup arasında çatışma çıkmış, bir sivil hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Başkent Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki siyasi krize çözüm olarak tüm kesimleri yıl sonunda seçimlere ikna eden kişisel girişimlerle başkentin şiddetten uzak tutulması için görüşmeler yürütülmesinin ardından yaşanan bu hain çatışmaların kınandığı belirtilmişti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'nın, şiddet ve kaos yerine barışçıl çözüm yolunda olumlu gelişmeler kaydedilmesinin ardından son anda fire verdiği aktarılan açıklamada, "Uzlaşı görüşmelerinin üçüncü oturumu bugün Misrata kentinde yapılacaktı. Ancak Trablus ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle son anda iptal edildi." denilmişti.

Başağa'dan Dibeybe'ye "Yetkinizi teslim edin" çağrısı"

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

Kaynak: AA / Güncel

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