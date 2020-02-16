Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütleri izlenecek

16.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:00

Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalındı.

Almanya'nın Münih kentinde Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına eş başkanlık eden Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, ABD, İtalya, Cezayir, Çin, Mısır, Tunus, Kongo Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin yanı sıra BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinden üst düzey yetkililerin, Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı niteliğinde bugün Münih'te bir araya geldikleri belirtildi.

Toplantıya katılanların Berlin Konferansı'nın sonuçlarının tam olarak uygulama taahhüdünü teyit ettikleri kaydedilen açıklamada, 12 Şubat'taki 2510 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, toplantıda silah ambargosu ihlallerinin gündeme geldiği vurgulanarak bakanların söz konusu ambargonun kapsamlı uygulanmasına katkıda bulunmak için kararlılıklarını yineledikleri, ambargonun daha etkili şekilde denetlenmesi konusunda sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ortaya kondu.

BM'nin Berlin Konferansı sonuçlarının uygulanması konusunda gösterdiği çabaların memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada, Libyalı aktörlere mevcut ateşkesi sürdürme ve kalıcı ateşkes konusunda müzakereleri hızlandırma konusunda güçlü bir çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Eş başkanların açıklamasında, İsviçre'nin Cenevre kentinde 3-8 Şubat'ta yapılan 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarından memnuniyet duyulduğu, 18 Şubat'ta başlayacak bir sonraki toplantının da not edildiği belirtildi.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi eş başkanlığının İtalya'da olacağı, daha sonra da sırasıyla Arap Birliği ve Avrupa Birliği'ne geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Kaynak: AA