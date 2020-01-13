Lİbya'da ateşkes süreci
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Lİbya'da ateşkes süreci

Libya'da Hafter ateşkesi ihlal etti.

13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:56
Lİbya'da ateşkes süreci

'da Hafter ateşkesi ihlal etti. Türkiye ve 'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.Darbeci lider 'e bağlı güçler vatandaşların evine de baskınlar düzenleyerek mülklerini yağmaladı. Libya hükümeti saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre Trablus'a yönelik saldırının başlamasından bu yana yaklaşık 300 sivil hayatını kaybetti. 146 bin kişi de evlerinden oldu.Ankara Ocak ayından itibaren Trablus yönetimine askeri destek sağlamaya başlamıştı.

Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri de Libya'nın ikinci bir Suriye olmaması için diplomatik çabalarını arttırmış durumda.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Lİbya'da ateşkes süreci
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