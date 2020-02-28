Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi

28.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:51

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı. Başkent Trablus'ta ise şiddet olayları yaşanırken hastalar başka hastanelere sevk edildi.



BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden heyetlerin katılımıyla başlaması planlanan görüşmelerde, Libya'da kalıcı ateşkese ilişkin somut bir adım atılamadı. Euronews.com'da Görüntüle