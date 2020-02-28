Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi
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Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı. Hafter güçlerinin başkent Trablus'a roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

28.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:51
Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi

(BM) Ofisi'nde başlayan siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı. Başkent 'ta ise şiddet olayları yaşanırken hastalar başka hastanelere sevk edildi.


BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden heyetlerin katılımıyla başlaması planlanan görüşmelerde, Libya'da kalıcı ateşkese ilişkin somut bir adım atılamadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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