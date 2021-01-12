Libya'da askerlere 'Üs Savunma Eğitimi' verildi
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Libya'da askerlere 'Üs Savunma Eğitimi' verildi

12.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:53
Libya'da askerlere 'Üs Savunma Eğitimi' verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk askerinin, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk askerinin, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.


Libya'da askerlere 'Üs Savunma Eğitimi' verildi
Libya'da askerlere 'Üs Savunma Eğitimi' verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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