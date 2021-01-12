Libya'da askerlere 'Üs Savunma Eğitimi' verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk askerinin, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı