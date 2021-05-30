Son Dakika | Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
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Son Dakika | Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre - Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti Libya'da Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun gerçekleştirdiği askeri törende MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

- Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

BİNGAZİ - Libya'da Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun gerçekleştirdiği askeri törende MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Libya'nın Bingazi kentinde dün Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu askeri geçit töreni düzenledi. Zırhlı araçlar, çoklu roket sistemlerinin ve diğer silahların tanıtıldığı askeri geçit töreninde Hafter'e ait MiG-21 savaş uçağı düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybederken, gökyüzü dumanlarla kaplandı.

Hafter liderliğindeki LNA sözcüsü Ahmed El-Mismari Cuma günü yaptığı açıklamada, "Libya'nın son yılların en büyük askeri töreni düzenleyeceğiz. Törende kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tüm askeri birimleri katılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
Son Dakika | Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
Son Dakika | Libya'da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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