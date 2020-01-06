Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı

06.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:53

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıda ölenlerin çoğu 18 ila 25 yaşlarında öğrenciler olduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde, bahçede sıraya girmiş öğrencilerin bulunduğu noktada büyük bir patlamanın meydan geldiği ve öğrencilerin etrafa kaçıştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------------Bahçede sıra olmuş öğrenciler-Patlama anı

-Kaçışmalar

Kaynak: DHA