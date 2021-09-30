Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısına ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ile Temsilciler Meclisi'nden (TM) temsilci heyetler, başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Toplantıda, seçim yasasının görüşülmesi bekleniyor.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, 21 Eylül'de Fas'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretten iki hafta önce de Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Fas'a gelmişti.

Fas daha önce de Libyalı taraflar arasında 5 tur diyalog görüşmesine ev sahipliği yapmıştı.