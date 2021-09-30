Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısına ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısına ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ile Temsilciler Meclisi'nden (TM) temsilci heyetler, başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Toplantıda, seçim yasasının görüşülmesi bekleniyor.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, 21 Eylül'de Fas'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretten iki hafta önce de Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Fas'a gelmişti.

Fas daha önce de Libyalı taraflar arasında 5 tur diyalog görüşmesine ev sahipliği yapmıştı.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri
Putin: '(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor.

Putin: "(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen Demet Özdemir Prens William
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ali Palabıyık Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 22:02:35. #1.17#