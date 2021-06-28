Libya'da Anayasa referandumunun 24 Aralık seçimlerinden sonra yapılması öngörülüyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) Hukuk Komitesi, Anayasa referandumunun 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonra yapılmasını tavsiye etti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) Hukuk Komitesi, Anayasa referandumunun 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonra yapılmasını tavsiye etti.

BM tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen LSDF, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında, seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplandı.

Toplantının ilk gününde, LSDF'nin 15 üyeli Hukuk Komitesinin seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin yürüttüğü istişareler sonucunda ortaya çıkan ve İsviçre toplantıları sonucunda karara bağlanması beklenen önerilere yer verildi.

Buna göre Hukuk Komitesi, referanduma götürülmesi için taslak halinde bekleyen Anayasa'nın, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesini önerdi. Komite, bu ertelemeye gerekçe olarak, lojistik engeller bulunması ve seçimlerin gerçekleşmesi için zamanın yetersiz olmasını gösterdi.

Başkanlık seçimlerinin; başkan, başkan yardımcısı ve başbakandan oluşan listeler temelinde yapılmasını tavsiye eden komitenin, başkanlık adaylığı kriterlerine ilişkin uzlaştığı bir diğer öneri ise başkan adayının Libyalı ve Müslüman olması, başka bir ülkenin vatandaşlığını taşımaması ve Libyalı olmayan biriyle evli olmaması.

Komite ayrıca, Libya Parlamentosunun, Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki yasama organından oluşması önerisi üzerinde anlaştı.

Hukuk Komitesinin bu önerilere, 24-26 Haziran arasında Tunus'ta gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda vardığı belirtildi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki ilk toplantıları sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir