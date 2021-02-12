Libya'da anayasa referandumu yapılmasa da seçimler gerçekleştirilecek

Libya Anayasa Komitesi, ülke için kalıcı anayasa referandumuna gidilemese dahi parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması konusunda anlaştı.

Libya Anayasa Komitesi, ülke için kalıcı anayasa referandumuna gidilemese dahi parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması konusunda anlaştı.

Mısır'ın Hurgada kentinde toplanan Libya Anayasa Komitesi üyelerinden Ömer Buşah, konuyla ilgili Libya'nın yerel basınına açıklamalarda bulundu.

Buşah, kalıcı anayasa referandumu yapılamasa bile parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Komite üyesi Buşah, üzerinde anlaşmaya vardıkları anayasa değişikliği taslağını onaylaması için Meclise sunacaklarını belirtti.

Libya Anayasa Komitesi, 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere 9 Şubat'ta Mısır'ın Hurgada kentinde 3'üncü kez toplanmıştı.

Toplantı, Libya krizindeki tarafları temsil eden Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk kentindeki Libya Temsilciler Meclisinden (TM) 10'ar kişilik iki heyetin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Hurgada'da üçüncü kez düzenlenen toplantıya video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, görüşmelerin 3 gün süreceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci