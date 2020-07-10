- Libya'da alışveriş merkezinde yangın - Libya'da alışveriş merkezinde yangın Libya'nın başkenti Trablus'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

- Libya'da alışveriş merkezinde yangın

TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Trablus'ta bulunan Souk El Cuma bölgesindeki el-Hayes alışveriş merkezinde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, alışveriş merkezinden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Öte yandan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA