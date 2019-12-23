Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı
Haberler » Dünya » Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı - Haberler

Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı

Libya'da ülkenin doğusunu elinde tutan Halife Hafter'e bağlı güçler, hafta sonunda el koydukları geminin Türk mürettebatını serbest bıraktı.

23.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:05
Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı

'da ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan General 'e bağlı güçler, hafta sonunda el koydukları geminin Türk mürettebatını serbest bıraktı.


Libya Ulusal Ordu Sözcüsü Ahmed El Mismari, Malta'dan Mısır'a un götüren Grenada bayraklı gemide silah bulamadıklarını açıkladı. Sözcü Mismari, geminin Libya karasularına izinsiz girdiğini öne sürdü. Gemi mürettebatıyla birlikte cumartesi günü alıkonulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler