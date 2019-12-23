Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı
Libya'da ülkenin doğusunu elinde tutan Halife Hafter'e bağlı güçler, hafta sonunda el koydukları geminin Türk mürettebatını serbest bıraktı.
Libya'da ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter'e bağlı güçler, hafta sonunda el koydukları geminin Türk mürettebatını serbest bıraktı.
Libya Ulusal Ordu Sözcüsü Ahmed El Mismari, Malta'dan Mısır'a un götüren Grenada bayraklı gemide silah bulamadıklarını açıkladı. Sözcü Mismari, geminin Libya karasularına izinsiz girdiğini öne sürdü. Gemi mürettebatıyla birlikte cumartesi günü alıkonulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle