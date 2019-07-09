Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (1)

Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (1)

LİBYA'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.

Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (1)

LİBYA'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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