LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1)

LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.

LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA 
Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve  1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı. 

Görüntü dökümü:
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-Gelişleri
-denizcilerle röp.
-Aileleriyle buluşmaları
Detaylar 


Kaynak: DHA
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