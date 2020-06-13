Libya'da ağır darbe alan Hafter, İsrail'den destek dilendi
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Libya'da ağır darbe alan Hafter, İsrail'den destek dilendi

Libya'da üst üste yenilgi alan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözde 'hükümetinin' Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badri, İsrail medyasına verdiği röportajda, "Libya asla İsrail'in düşmanı olmayacaktır" diyerek, Tel Aviv hükümetinden destek dilendi.

Libya'da ağır darbe alan Hafter, İsrail'den destek dilendi
13.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:13

Libya'da üst üste yenilgi alan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözde 'hükümetinin' Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badri, İsrail medyasına verdiği röportajda, "Libya asla İsrail'in düşmanı olmayacaktır" diyerek, Tel Aviv hükümetinden destek dilendi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'nin de hava desteği ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından köşeye sıkışan gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, destek için İsrail'in kapısını çaldı. Darbeci Hafter'in sözde 'hükümetinin' Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badri, "İsrail ile hiçbir zaman düşman olmadık ve hiçbir zaman da olmayacağız. Tel Aviv'den destek talebimiz var" dedi.

'BİZİ DESTEKLEMENİZİ UMUYORUZ'

Darbeci Hafter'in sözde 'hükümetinin' Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badr'in  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, "İsrail ve Yahudi toplumu ile uzun tarihi bir etkileşimimiz var. Biz hiç düşman olmadık ve olmayacağız. Bizi desteklemenizi umuyoruz. Bizi bugüne kadar ayıran koşulları görmezden geliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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