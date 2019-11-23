Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu
Haberler » Güncel » Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu - Haber

Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu

ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının Libya'da radardan kaybolduğu bildirildi.

23.11.2019 02:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 02:16
Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu

ABD Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının 'da radardan kaybolduğu bildirildi. AFRICOM'dan yapılan açıklamada "Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya'nın bölgesi üzerinde 21 Kasım'da kayboldu." denildi.

İHA'lar ile Libya'da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, "(İHA) Operasyonlar Libya'daki terörle mücadele faaliyetlerinde önemlidir ve tamamen hükümetle koordinasyon halinde yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et