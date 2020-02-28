Libya'da 9 Ocak'tan bu yana 21 sivil öldü

28.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:48

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin düzenlediği saldırılar sonucu 9 Ocak'tan bu yana 21 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerinin düzenlediği saldırılar sonucu 9 Ocak'tan bu yana aralarında en az 13 çocuğun da bulunduğu 21 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamanın devamında 9 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında başkent Trablus'ta Hafter milislerinin yaptığı saldırılar sonucu 21 sivilin öldüğü, 31 sivilin de yaralandığı belirtildi.



Öte yandan 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA