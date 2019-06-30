Libya'da 6 Türkün alıkonulmasına Türkiye'den tepki: Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir

Libya'da 6 Türkün alıkonulmasına Türkiye'den tepki: Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"

Libya'da 6 Türkün alıkonulmasına Türkiye'den tepki: Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"

Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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