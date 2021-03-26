Libya'da 5 ay önce Hafter'e yönelik eleştirilerinin ardından öldürülen aktivist Berasi'nin kızı kaçırıldı
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Libya'da 5 ay önce Hafter'e yönelik eleştirilerinin ardından öldürülen aktivist Berasi'nin kızı kaçırıldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Libya'da 5 ay önce Hafter'e yönelik eleştirilerinin ardından öldürülen aktivist Berasi'nin kızı kaçırıldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i eleştiren videolar yayımlamasının ardından Kasım 2020'de Bingazi'de suikasta uğrayan hukukçu aktivist Hanen el-Berasi'nin kızı Hanin el-Abdeli silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i eleştiren videolar yayımlamasının ardından Kasım 2020'de Bingazi'de suikasta uğrayan hukukçu aktivist Hanen el-Berasi'nin kızı Hanin el-Abdeli silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

AA muhabirinin Bingazi kentinde bir emniyet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, hukukçu aktivist Berasi'nin kızı Hanin el-Abdeli, Dubai Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Abdeli, söz konusu silahlı grup tarafından kaçırıldı.

Hanen Berasi suikastı

Libyalı kadın hukukçu ve aktivist Hanen Berasi, Hafter'in kontrolündeki bölgelerdeki yolsuzlukları sosyal medyada gündeme getirmesiyle tanınıyordu.

47 yaşındaki Berasi, geçen yıl paylaştığı bir videoda Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmiş ve "genç yaşında nasıl birden yüzbaşılıktan generalliğe yükseldiğini anlamadığını" ifade etmişti.

Berasi, videoyu sosyal medyada yayımlamasının üzerinden 24 saat geçmeden 10 Kasım 2020'de, Bingazi şehir merkezinde 3 araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Berasi, suikasta uğramadan kısa süre önce de Hafter'in sözde İçişleri Bakanı'nı eleştirerek, bu kişiye bağlı silahlı grupların kızını öldürme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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