Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri, Moskova'da temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri, Moskova'da temaslarda bulundu

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri, Moskova'da temaslarda bulundu
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçim öncesindeki durum konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede, Rus tarafı, Libya'da yapılacak seçim sonucunda kalıcı devlet organlarının oluşturulacağı umudunu paylaştı. Bununla birlikte, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin sorunların çözüm yaklaşımlarına destek vermeye hazır olduğu teyit edildi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

 Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title