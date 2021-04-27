Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri Sirte'de toplandı
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Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri Sirte'de toplandı

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri Sirte'de toplandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in katılımıyla Sirte'de yeniden toplandı.

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in katılımıyla Sirte'de yeniden toplandı.

AA muhabire açıklamada bulunan bir askeri kaynak, görüşmelerde, ülkenin kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu'nun açılması ve yabancı paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi konularının ele alındığını aktardı.

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

Öte yandan, Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, yaptığı açıklamada, Başkan el-Menfi'nin, Sirte'deki toplantının ardından ülkenin en doğusundaki Tobruk kentine geçtiğini bildirdi.

Menfi'nin, Tobruk ziyaretinde, Halife Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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