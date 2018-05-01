Libya'da 2018 Bitmeden Seçimler Yapılmalı"

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşan dörtlü komisyon, Libya'da bu yıl içinde parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherina, Afrika Birliği Yüksek Temsilcisi Pierra Buyoya ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Mısır'ın başkenti Kahire'de ortak bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından dörtlü komisyon tarafından yapılan ortak açıklamada, Libya'da bu yıl bitmeden parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulandı.

BM'nin eylem planının desteklendiği aktarılan açıklamada, Libya'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olunduğu, Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyinin desteklendiği kaydedildi.

Libya'da BM'nin hazırladığı eylem planına göre, 2018 yılı sona ermeden önce cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM tarafından onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önermişti. Selame, planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.