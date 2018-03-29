Libya'da 200 Aileye Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Libya'nın farklı bölgelerinden başkent Trablus'a gelen 200 ihtiyaç sahibi göçmen aileye 7 ton gıda yardımında bulunuldu.

Libya'da yetkililer tarafından atılan olumlu adımlara ve gayretlere rağmen, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizler ile zaman zaman ortaya çıkan çatışmaların etkisiyle, birçok aile yurtlarını terk etmek durumunda kalıyor. Libya'nın muhtelif bölgelerinde iç çekişmeler nedeniyle sıcak çatışmalar devam ediyor. İnsanlar çatışma ortamından kaçarak daha güvenli olan başkent Trablus'a sığınıyor.

TİKA da ihtiyaç sahibi aileler ile yetim çocuklara yönelik gıda yardımında bulundu. Libya Sosyal İşler Bakanlığı Trablus Hay Endülüs Şubesi işbirliğinde Libya'nın Kikla, Sebha, Bingazi, Tigi ve Verşafane kentlerinden, başkent Trablus'un Hay Endülüs ilçesi sınırları içerisinde bulunan kampa yerleşen 200 ihtiyaç sahibi aileye, yağ, makarna, ton balığı, peynir, süt, pirinç gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırıldı. - ANKARA