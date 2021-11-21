Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk yurda getirildi

LİBYA'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 vatandaş, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın müşterek çalışmalarıyla yurda getirildi.

Libya'da çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş yurda getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönen vatandaşlarla telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin yakın ilgisi nedeniyle şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, vatandaşların Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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