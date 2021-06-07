Libya'da 2 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Örgüte ait sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Sebha Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik noktasına düzenlenen dünkü saldırının DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sebha Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Cinayet Büro Amirliğine bağlı 2 görevli hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı.

Libya hükümetinden "terörle mücadele" vurgusu

Öte yandan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, korkakça terör eylemini kınadıklarını belirterek, şehitlerinin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini aktardı.

Teröre karşı verdikleri savaşın devam ettiğini kaydeden Dibeybe, "Nerede olurlarsa olsunlar saklandıkları inleri sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullandı.

Saldırı üzerine Başkanlık Konseyinin de acil gündemle toplandığı bildirildi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada saldırının faillerinin yakalanması için İçişleri Bakanlığı ve İstihbarat Kurumu nezdinde araştırma komitesi kurulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir