Libya'da 199 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya'da 3 günde 199 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nin Facebook sayfasında yer alan yazılı açıklamada, deniz kuvvetlerinin geçen çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde 199 düzensiz göçmenin bulunduğu 5 tekneyi batmaktan kurtardığı belirtildi.

Kurtarma operasyonlarının başkent Trablus'un kuzeydoğu ve kuzeybatı sahillerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Göçmenlerin Sudan, Güney Sudan, Senegal, Somali, Mısır, Eritre, Etiyopya ve Bangladeş uyruklu olduğu aktarıldı.

Kurtarılmalarının ardından göçmenlere gerekli tıbbi ve insani yardımın yapıldığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Birimi'ne sevk edildikleri kaydedildi.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA