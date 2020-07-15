Libya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Libya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Libya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Elçilik rezidansında düzenlenen programa, Libya Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkedeki Türk toplumundan vatandaşlar, iş insanları ve Libyalı davetliler katıldı.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Libya Milli Marşı okundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, burada yaptığı konuşmada, "Demokrasi sevdamız, darbelere ve darbecilere karşı ilkeli duruşumuz, günümüzde sahiplendiğimiz ortak değerlerdir." dedi.

Aksen, Libya'ya ve Libya halkına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'nin yanında durdukları için teşekkür etti.

Libya'nın FETÖ'ye karşı somut önlemler alan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Aksen, Libya makamlarının, Trablus'ta faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı bir okulu kısa sürede kapattığına işaret etti.

Anma programında, 15 Temmuz gecesinden karelerin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer aldı.

Kaynak: AA