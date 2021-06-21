Libya Cumhurbaşkanlığı uçağı, 7 yıl Fransa'da tutulduktan sonra Trablus'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Cumhurbaşkanlığı uçağı, 7 yıl Fransa'da tutulduktan sonra Trablus'a ulaştı

Libya Cumhurbaşkanlığı uçağı, 7 yıl Fransa'da tutulduktan sonra Trablus'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 7 yıldır Fransa tarafından tutulan Airbus A340 Cumhurbaşkanlığı uçağının ülkeye geldiğini duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 7 yıldır Fransa tarafından tutulan Airbus A340 Cumhurbaşkanlığı uçağının ülkeye geldiğini duyurdu.

Başkent Trablus'un Mitika Havalimanı'nda uçağın gelişini karşılayan Dibeybe, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Uçağın ülkeye geri gelmesinin, Libya'nın istikrarının, güvenliğinin, servetinin ve egemenliğinin yeniden geri gelişi anlamına geldiğini söyleyen Dibeybe, "Bu, Libya halkının uçağıdır. Cumhurbaşkanlığı A340 uçağı 2014 yılından bu yana Fransa'da teknik ve mali gerekçelerle zorla tutuluyordu." dedi.

Açıklamasında, "Uçağın önemine binaen geri getirilmesi için gerekli mali işlemleri yerine getirdik. Bu uçak tarihi değerinin yanı sıra Libya'nın egemenliği için oldukça önemlidir." diyen Dibeybe, uçağın ne şekilde kullanılacağına Libya halkının karar vereceğini belirtti.

Dibeybe, yurt dışında Libya'ya ait 12 uçağın bulunduğunu ve yurt dışında kullanılan bu uçakların tamamının ülkeye geri getirileceğini vurguladı.

Ayrıca yurt dışında bulunan iki savaş uçağının da geri alınacağını kaydeden Dibeybe, açıklamasında savaş uçakların hangi ülkede tutulduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Fransa'dan getirilen Airbus A340 Cumhurbaşkanlığı uçağı, eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi tarafından kullanılıyordu. Söz konusu uçak bakım ve onarım çalışmaları için 2014 yılında Fransa'ya yollanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolunun açıldığını duyurdu
Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolunun açıldığını duyurdu
Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı.
Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya Cumhurbaşkanlığı uçağı, 7 yıl Fransa'da tutulduktan sonra Trablus'a ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 01:16:34. #1.16#

title