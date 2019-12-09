Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk
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Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), çok uluslu kuvvetlerin cuma günü başkent Trablus'a girme planının başarısızlığa uğratıldığını açıkladı

09.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:59
Libya: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk

'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), 'çok uluslu kuvvetlerin başkent 'a girme planının başarısızlığa uğratıldığını' açıkladı.


UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret ederek çok uluslu güçlerin cuma günü Trablus'a girmeyi planladığını ve planlarını "Cuma Zaferi" olarak adlandırdıkları yönünde bilgi aldıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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