Libya Çin'den 1 milyon 260 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı
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Libya Çin'den 1 milyon 260 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı

Libya Çin'den 1 milyon 260 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından Libya'ya şimdiye kadarki en büyük sevkiyat teslim edildi.

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından Libya'ya şimdiye kadarki en büyük sevkiyat teslim edildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda teslimat sırasında yaptığı basın açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan Sinopharm aşısından 1 milyon 260 bin doz teslim aldıklarını duyurdu.

Dibeybe, yarın ulaşacak 800 bin doz aşıyla birlikte toplamda 2 milyon 60 bin doz aşı sevkiyatı gerçekleşeceğini kaydetti.

Yakında 500 bin doz aşı daha gelmesinin beklendiğini söyleyen Dibeybe, Libyalıları ve ülkede ikamet edenleri merkezlere giderek aşı yaptırmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Ali Zintani de alınan önleyici tedbirler sonucunda enfeksiyon oranının yüzde 68'den yüzde 24'e düştüğünü açıkladı. Ayrıca aşılama çalışmaları için 432 merkez açtıklarına işaret eden Zintani, aşılamanın ülke genelinde yayılması için harekete geçtiklerini duyurdu.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 31 kişinin daha vefat ettiği, 2 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, 960 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi. Merkez, şimdiye kadar 673 bin 727 kişinin de aşı olduğunu açıkladı.

Son verilerle Libya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579'a, vaka sayısı ise 256 bin 328'e ulaştı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 193 bin 144 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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